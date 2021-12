Esposito si scusa con il Basilea. Il tecnico Rahmen: «Sa di aver sbagliato»

Esposito è nella bufera al Basilea dopo essersi rifiutato di entrare in campo in Conference League nella sfida contro il Qarabag (vedi articolo). Secondo quanto fa sapere Blick, il 2002 di proprietà dell’Inter si è scusato con lo spogliatoio e il tecnico Patrick Rahmen conferma. La convocazione per la sfida di domani contro lo Young Boys è dunque salva?

SCUSE – Sebastiano Esposito l’ha combinata grossa al Basilea, ma piano piano il caso sembra rientrare. Secondo quanto fa sapere il quotidiano svizzero Blick, il giovane attaccante di proprietà dell’Inter si è scusato lunedì con tutto lo spogliatoio. Anche il tecnico, Patrick Rahmen, conferma: «Sa di aver sbagliato. Il suo comportamento è intollerabile. Eppure noi staremo dietro di lui. Anche io e il club».