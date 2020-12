Inter-Crotone, Sanchez quasi pronto! Altri due sulla via...

Inter-Crotone, Sanchez quasi pronto! Altri due sulla via del ritorno – Sky

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Crotone è la sfida in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 12.30, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Dopo aver annunciato la cessione di Nainggolan al Cagliari (vedi articolo), Matteo Barzaghi ha fatto il punto su Sanchez, Vecino e Pinamonti. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su “Sky Sport 24”

QUASI PRONTO – Inter-Crotone sarà la prima sfida di Serie A del 2021. Secondo Matteo Barzaghi, Antonio Conte si avvicina alla sfida con un Alexis Sanchez quasi pronto: «Oggi doppio allenamento per l’Inter dopo aver effettuato un giro di tamponi rapidi. Nella seduta mattutina allenamenti individuali mentre nel pomeriggio sfide sulla tecnica e quindi giocatori in squadra ma comunque distanziati. Sanchez, Andrea Pinamonti e Matias Vecino hanno lavorato ancora a parte, però il cileno nei prossimi giorni tornerà in gruppo. Nel fine settimana toccherà a Pinamonti e Vecino».