Inter-Crotone: Conte non cambia, due dubbi in mediana...

Inter-Crotone: Conte non cambia, due dubbi in mediana per Stroppa

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Le probabili formazioni di Inter-Crotone, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15. Antonio Conte conferma il suo blocco di fedelissimi, qualche dubbio in più per i pitagorici di Giovanni Stroppa

BLOCCO – Inter-Crotone è la prima gara del nuovo anno per i nerazzurri di Antonio Conte. Storicamente, il mese di gennaio è sempre stato quello in cui le ambizioni del club nerazzurro finivano per ridimensionarsi. Ma il tecnico pugliese vuole invertire la tendenza e avrà di fronte un calendario estremamente fitto da qui alla fine del mese per raggiungere il primato in classifica. Per la sfida contro i rossoblu, dopo la pausa natalizia, Conte non dovrebbe cambiare granchè: rispetto alla gara contro il Verona, dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo al campo Arturo Vidal. Il cileno ha da tempo smaltito il problema muscolare ma non parte titolare praticamente da un mese (Inter-Bologna 3-1, 5 dicembre 2020). Col ritorno di Vidal, i nerazzurri tornerebbero al tradizionale 3-5-2, lasciando in panchina il deludente Ivan Perisic.

DUBBI – Giovanni Stroppa, invece, è alle prese con qualche dubbio in più in vista di Inter-Crotone. Rispetto alla vittoria contro il Parma, il tecnico rossoblu dovrebbe preferire Jacopo Petriccione a Niccolò Zanellato e Ahmad Benali a Milos Vulic, nel suo schieramento a specchio. Queste le probabili formazioni della gara di San Siro:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias. Allenatore: Giovanni Stroppa.