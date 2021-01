Inter, svolta sul futuro di Perisic: il croato resta almeno fino a giugno – SM

Lo riporta “Sport Mediaset”: Ivan Perisic potrebbe restare all’Inter almeno fino a giugno. Ecco perché

POCHE OFFERTE – Ivan Perisic non è riuscito a trovare una seconda vita, in maglia Inter, dopo il Triplete col Bayern Monaco. Un anno e mezzo fa, al suo arrivo in nerazzurro, Antonio Conte lo aveva bollato come inadatto per il suo sistema di gioco. Nella prima parte di stagione, il tecnico l’ha utilizzato in tre diverse posizioni, ma senza ricevere in cambio significativi riscontri. La fascia mancina del 3-5-2 è ancora senza un padrone credibile, visti gli alti e bassi di Ashley Young. Nonostante questo, il futuro di Perisic potrebbe essere ancora all’Inter, almeno fino a giugno prossimo. Secondo “Sport Mediaset”, infatti, l’esterno croato lascerà l’Inter solo in caso di offerte allettanti, che al momento latitano. È opportuno ricordare, inoltre, che Perisic ha un contratto col club di Steven Zhang fino al 2022.

