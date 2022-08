Inter-Cremonese, novità in tutti i reparti! Fuori Lautaro Martinez – Sky

Inter-Cremonese è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 20.45, valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A. Se Pioli ha optato per un po’ di turnover in vista del derby (vedi formazione Milan), Inzaghi è pronto a rivoluzionare l’undici iniziale con novità in tutti i reparti. Di seguito le ultime indiscrezioni di Sky Sport

RIVOLUZIONE – Inter-Cremonese potrebbe essere la partita delle grandi novità in tutti i reparti per Simone Inzaghi. In porta Handanovic, quindi niente chance per Onana dal 1′. In difesa Skriniar, de Vrij e Dimarco perché Bastoni non è al top. A centrocampo Barella, Brozovic e Chalanoglu mentre sulle corsie agiranno Dumfries a destra e Darmian a sinistra. Gosens ancora una volta in panchina, possibile segnale anche di mercato (vedi ultime). In attacco la grande novità è la possibile esclusione di Lautaro Martinez: la coppia titolare potrebbe essere quella formata da Dzeko e Correa.