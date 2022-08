Gosens, Bayer Leverkusen a Milano per discutere con l’Inter: l’offerta – Sky

Gosens a sorpresa piomba sul mercato. L’esterno tedesco nelle ultime ore è stato richiesto dal Bayer Leverkusen (vedi articolo) e a quanto pare non si tratta di un semplice sondaggio. Secondo le ultime di Sky Sport, un dirigente del club tedesco ha già incontrato i nerazzurri presentando un’offerta

RICHIESTA – Robin Gosens è nel mirino del Bayer Leverkusen e non si tratta di un semplice sondaggio. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, proprio in queste ore Devin Ozek, dirigente del club tedesco, si trova a Milano per incontrare l’Inter e presentare un’offerta ufficiale. Le intenzioni del Bayer Leverkusen sono quelle di prendere il giocatore in prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 28 milioni. Ozek sarà presente a San Siro per Inter-Cremonese (QUI le ultime di formazione).