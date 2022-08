Inter-Cremonese, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Inter-Cremonese è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 (vedi informazioni). Partita valida per la 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quarta stagionale. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Inter-Cremonese

INDISPONIBILI: Brazao; 22 Mkhitaryan, 90 Lukaku e Dalbert (infortunati).

CONVOCATI: Lista non diramata.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 11 J. Correa.

Inter-Cremonese, probabili formazioni: le ultime novità

A DISPOSIZIONE: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 42 Agoumé, 45 Valentin Carboni, 95 A. Bastoni.

BALLOTTAGGI: Simone Inzaghi non ha parlato alla vigilia, pertanto non ci sono indicazioni precise sulle scelte più importanti. In porta Samir Handanovic sembra vada verso la conferma, sebbene André Onana punti al debutto. Federico Dimarco rimpiazzerà un Alessandro Bastoni non al meglio dietro. Kristjan Asllani prova a insidiare Marcelo Brozovic davanti alla difesa. Matteo Darmian si candida last minute per una maglia da titolare al posto di Robin Gosens, al centro di un’operazione di mercato. In attacco Lautaro Martinez verso la panchina: dentro Joaquin Correa?

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite alla Cremonese di Massimiliani Alvini.

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Cremonese in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. La diretta testuale della partita inizierà poco dopo le ore 20:00 ma il pre-partita è in programma già dalle 19:00.