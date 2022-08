Gosens, sondaggio a sorpresa dalla Bundesliga! Da capire un aspetto – SI

Gosens entra nel mirino della Bundesliga nelle ultime ore di mercato. Il tedesco finora non ha brillato nelle poche volte in cui ha giocato con la maglia dell’Inter. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, bisogna capire le intenzioni del Club nerazzurro

SONDAGGIO – Robin Gosens finora non ha avuto vita facile all’Inter, complice anche una condizione fisica non ottimale e un precampionato deludente. Il tedesco nelle ultime è stato sondato dal Bayer Leverkusen: “Inter, sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispetto al tedesco a poche ore dalla chiusura del mercato”, queste le ultime di Gianluigi Longari.