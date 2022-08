Milan, Pioli con il Sassuolo cambia in vista dell’Inter e lancia Kjaer dal 1′

Il Milan domani affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia nell’anticipo della quarta giornata di Serie A mentre l’Inter affronterà la Cremonese a San Siro (QUI le ultime), in attesa poi del derby in programma sabato 3 settembre alle ore 18.00 (QUI le ultime in casa rossonera). Secondo le ultime di Manuele Baiocchini, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24, Pioli risparmia qualche titolare e lancia una sorpresa dal 1′

MODIFICHE VISTA DERBY – Il Milan si prepara a sfidare il Sassuolo a Mapei Stadium di Reggio Emilia mentre l’Inter, sempre martedì, affronterà la Cremonese a San Siro. Poi sabato 3 settembre sarà già derby. Proprio per questo Stefano Pioli pensa a qualche modifica rispetto al Bologna con un ritorno a sorpresa dal 1′, ovvero quello di Simon Kjaer: «Bennacer a centrocampo dovrebbe fare coppia con Pobega. Brahim Diaz sarà titolare al posto di De Ketelaere. Gabbia doveva essere titolare in difesa insieme a Tomori e invece un po’ a sorpresa scenderà in campo dal 1′ Kjaer, nove mesi dopo l’infortunio. Sulla destra Calabria a riposo, al suo posto Florenzi», così Manuele Baiocchini su Sky Sport.