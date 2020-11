Inter, Conte contro l’Atalanta punta a mantenere un dato particolare

Antonio Conte Inter

L’Inter di Antonio Conte nell’attuale stagione ha già subito quindici gol in sole nove partite disputate, praticamente quasi due gol a partite. Contro l’Atalanta però la squadra nerazzurra proverà a mantenere un dato curioso

UN DATO – L’Inter domenica pomeriggio affronterà l’Atalanta, una delle squadre più insidiose del campionato nonostante la batosta subita dai bergamaschi in Champions League contro il Liverpool. Proprio come l’Inter, la squadra di Gasperini però ha subito tantissimi gol in questo inizio di stagione, solo in campionato ben dieci gol. Antonio Conte dunque vuole invertire il trend e per farlo punterà subito su Milan Skriniar titolare (vedi articolo), tornato dopo essere risultato positivo al Coronavirus (Covid-19). Con il ritorno in campo del difensore slovacco, il tecnico nerazzurro proverà a mantenere un dato particolare registrato contro i bergamaschi: nelle ultime sei sfide di campionato, l’Inter contro l’Atalanta è riuscita a mantenere ben quattro volte la porte inviolata.