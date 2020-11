Atalanta-Inter, Conte punta su Skriniar. A centrocampo due ballottaggi

Antonio Conte Inter

Verso Atalanta-Inter, Antonio Conte punta tutto su Milan Skriniar. Nerazzurri alla ricerca di sicurezze in difesa dopo i quindici gol subiti in nove partite totali (vedi articolo). Due dubbi a centrocampo.

SKRINIAR IN – Atalanta-Inter per invertire la rotta? Antonio Conte non è soddisfatto del lavoro svolto dalla difesa fino ad ora, la stessa difesa che, una stagione fa – o per meglio dire qualche stagione fa -, era la migliore in campionato. Ora ben quindici i gol subiti in sole nove partite. Il tecnico cerca sicurezze in difese e dopo aver pienamente recuperato Milan Skriniar, domani lo schiererà regolarmente in campo da titolare con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

DUE DUBBI – Atalanta-Inter sarà dunque la partita del ritorno di Milan Skriniar, ma due dubbi restano a centrocampo. Momento magico per Nicolò Barella, che giocherà titolare alle spalle di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Al momento in vantaggio Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, anche se i due potrebbero essere insediati da Roberto Gagliardini e Christian Eriksen.