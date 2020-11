VIDEO – Cambiasso e Ibrahimovic, doppia doppietta: l’Inter ribalta il CSKA

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 novembre 2007. A San Siro il CSKA Mosca va in vantaggio doppio: 0-2 dopo mezz’ora. A ribaltarla ci pensano Ibrahimovic e Cambiasso, con una doppia doppietta.

Inter-CSKA Mosca 4-2: il tabellino

INTER – Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Maxwell (66′ Solari); Zanetti, Chivu, Dacourt; Cambiasso; Ibrahimovic (84′ Suazo), Crespo (63′ Cruz). All. Mancini

CSKA MOSCA – Akinfeev; A. Berezutskiy, V. Berezutskiy (69′ Ratinho), Grigoriev, Zhirkov; Krasic, Dudu (83′ Taranov), Rahimic, Carvalho; Jo (46′ Aldonin), Vagner Love. All. Gazzaev

Gol: 23′ Jo, 31′ Vagner Love (CM), 32′ Ibrahimovic, 34′ Cambiasso, 67′ Cambiasso, 75′ Ibrahimovic (I)

Ammoniti: Dacourt (I), V. Berezutskiy, Zhirkov, Dudu, Rahimic (CM)

Il resoconto

La sfida a San Siro tra Inter e CSKA Mosca inizia nello stesso identico modo dell’andata. I russi passano in vantaggio, ma stavolta raddoppiano anche. Al 22′ Jo conclude un’azione personale con un sinistro letale dal limite. Nove minuti dopo Vagner Love viene servito in verticale, si fa beffe di Ivan Cordoba e infila il raddoppio. Fortunatamente l’Inter riesce a pareggiare repentinamente. Al 32′ Zlatan Ibrahimovic appoggia in rete da pochi, e due minuti dopo Esteban Cambiasso sfrutta benissimo un velo di Hernan Crespo per trafiggere Akinfeev da dentro l’area. Nel secondo c’è poi tempo per dilagare, e gli autori non cambiano. Al 67′ ancora Cambiasso gira perfettamente in rete sugli sviluppi di un corner. Al 75′ Ibrahimovic riceve palla sulla trequarti, se la aggiusta, e scarica un terrificante destro all’incrocio da venti metri. Nel video Dailymotion di “sp1873” tutti i gol della gara: