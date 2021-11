Inter, Calhanoglu padrone del campo. Bastoni sicuro: le pagelle – CdS

Inter, gara di controllo assoluto per Inzaghi che però non chiude subito con il 2-0. Calhanoglu trova il terzo gol consecutivo in campionato ed è il migliore in campo secondo le pagelle, oggi, del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter, per la difesa normale amministrazione, soprattutto Bastoni: sicuro da centrale nei tre dietro, funziona anche nel “nuovo” ruolo, voto 7. Stesso voto anche per Dimarco, impiegato nel ruolo di terzo centrale a sinistra, spesso sale sulla trequarti per dare sostegno alla manovra. Calhanoglu sigla il terzo gol consecutivo in campionato ed è il migliore in campo, anche per lui 7 pieno in pagella. Male, invece, Correa: punta l’avversario ma non salta mai l’uomo, però mette lo zampino in occasione del gol che sblocca il risultato: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno