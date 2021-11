Brozovic-Inter, presto la fumata bianca! Agenti presenti ieri in tribuna – TS

Brozovic, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport presto potrebbe arrivare la fumata bianca riguardo l’accordo per il rinnovo tra il giocatore e l’Inter. Ottimismo soprattutto dopo la presenza ieri del papà del croato presente in tribuna al Penzo, insieme alla dirigenza nerazzurra.

FUMATA BIANCA – Ospiti d’eccezione ieri al Penzo durante Venezia-Inter: come riportato dal quotidiano di Torino, Ivan Brozovic, padre-agente del centrocampista croato, ieri era presente in tribuna insieme alla dirigenza dell’Inter e all’avvocatessa di fiducia della famiglia. Cresce dunque l’ottimismo per quanto riguarda la possibile firma sul rinnovo di contratto che, a questo punto, potrebbe arrivare a breve. Marcelo firmerà dunque un quadriennale da 5,5-6 milioni più bonus.

Fonte: TuttoSport