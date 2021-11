Dimarco, altra conferma: prestazione maiuscola in Venezia-Inter

Federico Dimarco gioca da titolare in Venezia-Inter, e nell’arco di tutta la gara sforna una prestazione maiuscola, con numeri importanti.

PRESENZA IMPORTANTE – Federico Dimarco è una delle sorprese di formazione che Simone Inzaghi prepara prima di Venezia-Inter. Il numero 32 parte titolare alla sinistra di Alessandro Bastoni, centrale d’eccezione del terzetto di difesa. E da quella mattonella gioca un’altra partita di grande sostanza, corroborata anche dai numeri (qui la sua pagella).

INCISIVO NEL GIOCO – In questa stagione Dimarco si sta facendo apprezzare molto nella posizione di terzo di difesa. Soprattutto perché riesce ad assolvere pienamente i compiti difensivi, avendo poi anche la possibilità di sganciarsi in avanti. E lo si può vedere chiaramente dalla sua heatmap in Venezia-Inter, presa da SofaScore:

E analizzando il report della Lega Serie A di Venezia-Inter questo sdoppiamento viene confermato dai numeri. Dimarco è il nerazzurro con più recuperi (10), ma è al tempo stesso il giocatore che serve più passaggi chiave (6) e addirittura quello che crea più occasioni da gol (6, di cui 2 tiri in porta). Il numero 32 non è più una semplice riserva, ma una vera e propria alternativa ai titolari, in grado di garantire solidità e costanza in più zone del campo.