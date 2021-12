Inter-Cagliari, solo 2 assenti per Inzaghi. E con de Vrij torna la difesa titolare

In Inter-Cagliari si preannuncia un ritorno alle origini in difesa, dove rientra de Vrij. Come riportato da Sky Sport, per l’occasione Inzaghi dovrà ancora rinunciare a due infortunati ma i recuperi procedono al meglio

DIFESA TITOLARE – Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi, che pian piano recupera la rosa completa. Oggi in gruppo tutti tranne Andrea Ranocchia e Matteo Darmian, che comunque migliorano a buon ritmo per esserci a Salerno. Contro il Cagliari difficilmente saranno in grado di giocare, sebbene Inzaghi possa decidere di portare almeno uno in panchina solo per gruppo. A riportarlo è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport inviato proprio presso il centro sportivo nerazzurro. La difesa, quindi, resta l’unico reparto dell’Inter numericamente incompleto in questo weekend. La ritrovata certezza dietro si chiama Stefan de Vrij, che tornerà al centro della difesa dopo l’infortunio. Con de Vrij in mezzo, in Inter-Cagliari può tornare la difesa a tre titolare: ai suoi lati Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, che finora si sono alternati anche al centro.