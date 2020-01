Inter-Cagliari, i 20 convocati di Maran: cinque assenti, c’è Nainggolan

Inter-Cagliari è in programma domani alle ore 20.45 al Meazza, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei sardi Maran ha inserito venti giocatori fra i convocati, con cinque assenze e ovviamente la presenza dell’ex Nainggolan. Da segnalare che il portiere Cragno, reduce da cinque mesi di stop per infortunio, farà una visita di controllo proprio a Milano (vedi articolo): in caso di OK dei medici potrebbe essere titolare.

INTER-CAGLIARI – I CONVOCATI DI MARAN

Portieri: Alessio Cragno, Rafael de Andrade, Robin Olsen;

Difensori: Paolo Pancrazio Faragò, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Luca Pellegrini, Fabio Pisacane, Sebastian Walukiewicz;

Centrocampisti: Valter Birsa, Lucas Castro, Luca Cigarini, Artur Ionita, Radja Nainggolan, Nahitan Nandez, Christian Oliva, Marko Rog;

Attaccanti: Alberto Cerri, Joao Pedro, Giovanni Simeone;

Non convocati: Fabrizio Cacciatore, Luca Ceppitelli, Federico Mattiello, Leonardo Pavoletti, Daniele Ragatzu.