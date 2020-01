Maran non parla prima di Inter-Cagliari di Coppa Italia: le ultime su Cragno

Maran non farà conferenza stampa prima di Inter-Cagliari di Coppa Italia, in programma martedì alle ore 20.45 al Meazza. Il tecnico rossoblù, alla vigilia della partita di domani col Milan, ha annunciato il rientro fra i convocati di Cragno. Il portiere rossoblù, alla prima chiamata stagionale dopo l’infortunio, potrebbe esserci fra quattro giorni come già aveva segnalato il presidente Giulini (vedi articolo).

IL RIENTRO – Rolando Maran annuncia il ritorno fra i convocati di Alessio Cragno per Cagliari-Milan, partita in programma domani alle ore 15. L’allenatore rossoblù, a domanda dell’inviato di Inter-News.it al Centro Sportivo di Asseminello, parla della possibilità che il portiere giochi martedì contro l’Inter in Coppa Italia: «Lui, purtroppo, non ha ancora fatto un allenamento con la squadra intero ma spezzoni. Andiamo avanti giorno dopo giorno capendo quali sono i miglioramenti, sono momenti in cui quotidianamente hai riscontri. Mancano quattro giorni alla Coppa Italia, domani viene in panchina per onor di firma. Gli facciamo sentire l’aria dello spogliatoio, sarà convocato anche lui anche se non ha ancora fatto tutte le cose che deve fare. È tra i convocati, per il resto siamo tutti a posto. Per Cagliari-Milan indisponibili Fabrizio Cacciatore, Luca Ceppitelli, Federico Mattiello, Daniele Ragatzu e Leonardo Pavoletti».