Pardo: “Complotto pro Inter? Dato rigore a Bastoni! No paura del Var”

Pierluigi Pardo ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati”, su “Radio 24”, delle polemiche in merito al contatto tra Lautaro Martinez e Toloi in Inter-Atalanta. Il giornalista ha poi elogiato la parata di Samir Handanovic

NO COMPLOTTO – Pierluigi Pardo ha detto la sua sugli episodi arbitrali in Inter-Atalanta: «Se ci fosse stato il complotto a favore dei nerazzurri non avrebbero dato il rigore per un contatto non duro come quello di Bastoni. Non si può parlare di complotto. I rgori sono tanti ma non c’è una direzione precisa. Bisogna invece non avere paura del Var che può risolvere dei problemi. In Inter-Atalanta c’erano un grande arbitro e un grande addetto al Var. Handanovic? Ha fatto una grande parata, anche se c’è sempre una percentuale di errore da parte di chi calcia. Ha raggiunto Pagliuca per rigori parati, ha fatto qualcosa di strepitoso».