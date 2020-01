Valenti: “Come si fa a non essere contenti dell’Inter? Conte rassicurato”

Giacomo “Ciccio” Valenti, noto tifoso dell’Inter, ha parlato della stagione dei nerazzurri, con la corsa scudetto con la Juventus, e dei rinforzi che servono ad Antonio Conte sul mercato. Le sue parole a “Radio 24”, alla trasmissione “Tutti Convocati”

MI ADDORMENTAVO – Giacomo Valenti ha detto la sua sul mercato dell’Inter: «L’abbiamo visto in Inter-Juvetus le differenze con i bianconeri: da una parte entra Vecino, con tutto il rispetto, e dall’altra entra Higuain, che ha deciso la partita. Conte ai tempi brontolò, poi penso che sarà stato rassicurato per l’impegno della società. Come si fa a non essere contenti quest’anno? L’anno scorso da gennaio mi addormentavo durante le partite, va bene pareggiare con l’Atalanta dopo la vittoria di Napoli. Ci vuole il reintegro di Barella, mi auguro che ci possano essere almeno 1 o 2 giocatori nuovi a centrocampo. Poi c’è il problema della fascia sinistra».