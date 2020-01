Marani: “Inter da corsa scudetto, come simbolo scelgo Lukaku”

L’Inter ha concluso il girone di andata del campionato al secondo posto con soli due punti di distacco dalla Juventus. Nella crescita dei nerazzurri c’è tanto di Romelu Lukaku

LUKAKU IL SIMBOLO – L’Inter che ha concluso il girone di andata al secondo posto ha in Romelu Lukaku un suo simbolo. Il punto di Matteo Marani dagli studi di Sky Sport: «Complessivamente è l’Inter la novità maggiore, è diventata una squadra da corsa scudetto in pochi mesi. Scelgo come simbolo Lukaku, l’uomo che personifica il cambiamento dell’Inter. Non solo i 14 gol che ha fatto, ha portato anche sostanza e qualità, ha dato beneficio a Lautaro Martinez. C’è una crescita complessiva, ma dal belga discende tanto, rappresenta più di tutti la novità e il nuovo spirito di Conte. Gli allenatori sono un simbolo, ma sono anche i giocatori che cambiano il corso delle cose e Lukaku ha cambiato più di tutti la squadra. L’Inter ora ha un centravanti che fa giocare bene tutti gli altri e la squadra è migliorata sensibilmente dalla passata stagione. Lo dico dopo la partita contro l’Atalanta in cui l’Atalanta è stata superiore nella ripresa, ma lo dico anche oggi che siamo alla fine di un girone. Ci credevamo tutti al ritorno di Conte, forse l’Inter non è ancora da scudetto, ma è in corsa e questa è la prima notizia».