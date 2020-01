Inter-Cagliari, la Coppa Italia porta a Conte un’altra assenza obbligata

Inter-Cagliari si giocherà domani alle ore 20.45, e per Conte ci sarà da fronteggiare un’altra assenza, l’ennesima del recente periodo. Questo perché, con la ripresa della Coppa Italia, i nerazzurri si trovano ad avere un altro squalificato. Ecco di chi si tratta.



UN’ALTRA ASSENZA – Antonio Conte, domani sera in Inter-Cagliari di Coppa Italia, non avrà Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha da scontare una squalifica nel torneo risalente alla scorsa stagione, quando era stato fermato per cumulo di ammonizioni. Il regolamento prevede la diffida immediata, al primo giallo, e lo stop al secondo: il numero 5 ha ricevuto il cartellino sia nel 6-2 al Benevento sia nella sconfitta ai rigori con la Lazio, a oggi l’ultima partita dell’Inter in Coppa Italia. Un guaio non da poco per Conte, visto che Gagliardini era uno dei pochi fisicamente a posto. Con Matias Vecino alle prese con un fastidio al polpaccio, da valutare, così come Stefano Sensi appena rientrato da tre mesi di infortunio, per domani il rischio è che gli unici possibili titolari siano Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Borja Valero. Ancora una volta i nerazzurri devono far fronte alle assenze a centrocampo, una costante in questa stagione. Gagliardini salterà Inter-Cagliari e tornerà domenica alle 15 a Lecce, nella ventesima giornata di Serie A.