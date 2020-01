VIDEO – Roma-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Juventus, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PRIMI DA SOLI – Roma-Juventus 1-2 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Juventus batte la Roma e lascia a -2 l’Inter, diventando campione d’inverno. Due minuti e la partita è già sbloccata, su punizione da sinistra in tre bucano e Merih Demiral di ginocchio fa gol. Poco dopo rinvio corto di Pau Lopez al limite per Jordan Veretout, che si fa scippare palla da Paulo Dybala: il francese commette fallo, rigore. Dal dischetto Cristiano Ronaldo raddoppia al 10′. Il primo tempo, che vede anche un salvataggio di Adrien Rabiot su Lorenzo Pellegrini sulla linea, però è segnato da due infortuni gravi. Demiral esce per un infortunio al ginocchio da valutare, ma soprattutto Nicolò Zaniolo al 32′ dopo una gran discesa palla al piede mette male la gamba destra e si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio, con annessa lesione meniscale. Nella ripresa la Roma prova a scuotersi, Edin Dzeko prende il palo con un destro secco. Il bosniaco poi alza per Cengiz Under che sul suo doppio tiro trova il muro di Alex Sandro prima e Wojciech Szczesny poi, solo che il brasiliano dopo aver salvato respinge di pugno: rigore col VAR. Dal dischetto Diego Perotti stavolta calcia forte, il risultato è lo stesso del solito: gol. Finale di fuoco, con la Roma che manca la chance del pareggio a inizio recupero con Pellegrini che spara alto da ottima posizione. Juventus che chiude il girone d’andata con quarantotto punti, Roma raggiunta dall’Atalanta al quarto posto. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.