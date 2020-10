Inter-Borussia Monchengladbach: la situazione di Ashley Young – Sky

Inter-Borussia Monchengladbach (mercoledì alle 21.00) vedrà tornare in gruppo diversi nerazzurri. In primis, Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, finalmente negativizzati al Covid-19. Ancora in standby invece la situazione di Ashley Young: ecco quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport”.

ATTESA – Per Inter-Borussia Monchengladbach saranno nuovamente a disposizione Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan. Il difensore e il centrocampista hanno eseguito un tampone che ha restituito esito negativo: già oggi sono tornati ad allenarsi con la squadra. L’italiano classe 1999 tornerà con ogni probabilità titolare, esordendo così in Champions League e facendo rifiatare Aleksandar Kolarov. Il belga partirà invece dalla panchina, come potenziale rincalzo da inserire a gara in corso. Difficile invece che nella prima sfida di Champions League possa tornare Ashley Young. L’ex Manchester United effettuerà domani il tampone ma, anche in caso di esito negativo, difficilmente farà parte della sfida al Borussia Monchengladbach. È invece più probabile che si scelga di attendere e non forzare il rientro. L’inglese è la prima riserva su entrambe le fasce nerazzurre, tuttavia – secondo “Sky Sport” – l’Inter preferirà farlo tornare la prossima settimana. Da stabilire se contro il Genoa (domenica alle 18.00) o a Donetsk (martedì alle 18.55), nella prossima giornata di Champions League.