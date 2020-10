UEFA abbonata agli arbitri olandesi per l’Inter. Ancora il duo da incubo

Bjorn Kuipers

L’arbitro di Inter-Borussia Monchengladbach sarà l’olandese Bjorn Kuipers. Assieme a lui, ma in sala VAR, il connazionale Danny Makkelie. Entrambi gli arbitri hanno precedenti poco fortunati coi colori nerazzurri: vediamoli.

SVENTURA – Bjorn Kuipers sarà l’arbitro della sfida tra Inter e Borussia Monchengladbach (domani alle 21.00). Per l’olandese è la seconda volta in cui incontra i colori nerazzurri: il precedente non è dei più felici. Si tratta di Inter-Barcellona del 10 dicembre 2019, ultima partita dei gironi di Champions League, che segnerà l’eliminazione di Romelu Lukaku e compagni. Una sconfitta casalinga per 1-2, in cui non si segnalano avvenimenti particolare dal punto di vista della direzione di gara.

MALEDIZIONE ORANJE – Ben più sfortunati, per i nerazzurri, i precedenti con Danny Makkelie, VAR per la sfida al Borussia Monchengladbach. Anche lui olandese come Kuipers, è stato membro dello staff arbitrale in tre gare nerazzurre della scorsa stagione. E l’ultima è stata proprio la finale di Europa League contro il Siviglia, in cui Makkelie (arbitro di gara) assegna un rigore all’Inter dopo 5′ (trasformato poi da Lukaku). Decisione solo parzialmente corretta, perché l’intervento di Diego Carlos era da rosso, ma l’olandese estrae solo il giallo. Nulla da segnalare invece nella partita precedente (ancora da direttore), in cui si configura la sconfitta a Dortmund per 3-2 (5 novembre 2019).

INCROCI – C’è tuttavia un altro precedente in cui le strade di Makkelie e quelle dell’Inter si incrociano, e c’è ancora il Barcellona di mezzo. Nella gara di andata dei gironi di Champions League 2019/20, in sala VAR c’è lui (proprio come sarà domani). Sul suo operato pesa come un macigno il silenzio in occasione del pareggio blaugrana: l’azione del Barcellona nasce infatti da un fallo su Stefano Sensi nell’area catalana, su cui l’arbitro Skomina non interviene, con approvazione di Makkelie. Con questi due arbitri, quattro precedenti poco fortunati, dicevamo: speriamo che il trend possa invertirsi, già a partire da domani.