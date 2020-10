VIDEO – Inter-Juventus al cardiopalma 18 anni fa: pareggia Toldo al 95′!

Francesco Toldo Inter-Juventus

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 ottobre 2002. I nerazzurri ospitano la Juventus a San Siro, nella prima sfida dopo i veleni del 5 maggio. Al vantaggio di Del Piero all’89’ sembra finita, ma nel recupero avviene l’impossibile: pareggio all’ultimo secondo, con gol di Toldo.

INCREDIBILE – In questa data di diciotto anni fa, Inter e Juventus si incontrano per la prima volta nella Serie A 2002/03. Per entrambe è la prima sfida, dopo il finale “rocambolesco” (eufemismo) della stagione precedente. I nerazzurri, ancora con Hector Cuper alla guida, vengono da quattro vittorie consecutive nelle prime quattro giornate di campionato. Contro la Juventus la partita è aperta, ma un errore di Francesco Coco all’ultimo minuto regolamentare rischia di rovinare tutto. Il terzino inciampa addosso a Mauro Camoranesi nell’area nerazzurra, e Collina indica subito il dischetto del rigore. Alessandro Del Piero non sbaglia, e i bianconeri si ritrovano in vantaggio a meno di sessanta secondi dal 90′. Nel lunghissimo recupero serve un miracolo, ed è proprio ciò che avverrà. L’Inter guadagna un calcio d’angolo dalla destra al minuto 95. Emre Belozoglu si incarica della battuta e fa spiovere un pallone insidioso nell’area piccola. Davanti a Gianluigi Buffon si accende una mischia, e sulla palla vagante si avventano Christian Vieri e Francesco Toldo. Il pallone finisce in rete per l’1-1 finale, ma non è chiaro chi sia il vero autore della rete. La Serie A assegnerà il gol a Bobo Vieri, ma diverse immagini dimostrano come l’ultimo tocco sia proprio di Toldo, al primo (e ultimo) gol in carriera. Nel video YouTube di “lubnic” riviviamo il gol del numero 1 nerazzurro che sancisce l’1-1 di Inter-Juventus: