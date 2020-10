Inter-Borussia Monchengladbach, Hakimi out: Conte cambia formazione

Antonio Conte Inter

Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 a San Siro, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Conte perde Hakimi, risultato positivo al Coronavirus nel giro di tamponi previsto prima della sfida UEFA (vedi articolo). Ecco come cambia la formazione

CAMBIO FORZATO – Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 21.00, valida per il Gruppo B di Champions League. Antonio Conte, ancora alle prese con la positività al Coronavirus di Ashley Young (vedi articolo), perde anche Achraf Hakimi per lo stesso motivo. Il marocchino, che sarebbe sceso in campo dal 1′ contro i tedeschi di Marco Rose, costringe il tecnico nerazzurro a un cambio di formazione: al suo posto ci sarà Matteo Darmian, che giocherà dunque la sua prima partita in maglia nerazzurra.

Probabile INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku-Sanchez/Lautaro Martinez.