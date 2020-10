Hakimi ha il Coronavirus! Inter-Borussia Monchengladbach, tegola enorme

Achraf Hakimi Inter-Milan

Hakimi salterà Inter-Borussia Monchengladbach di stasera. Il difensore marocchino è risultato positivo al Coronavirus ed è una tegola pesantissima in vista dell’esordio in Champions League di oggi e non solo.

NIENTE INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH – “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al COVID-19 in seguito all’ultimo controllo UEFA (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Monchengladbach.

L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Fonte: sito ufficiale