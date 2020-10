Gervinho ammette: “Sono stato molto vicino all’Inter! Se fossi andato…”

Gervinho nell’ultima finestra di calciomercato è stato molto vicino all’Inter. L’attaccante del Parma – intervenuto ai microfoni di Talent d’Afrique, come riportato da afrikmag.com – torna sull’argomento. Di seguito le sue dichiarazioni

VICINO – Gervinho è stato molto vicino all’Inter negli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante del Parma torna a parlare dell’interesse nerazzurro: «Ero vicino a firmare per l’Inter, è un club da rispettare. Non sono deluso. Sono felice di essere rimasto a Parma. Il club fa molto affidamento su di me e io sono felice lì. Se fossi andato sarebbe stato un vantaggio per me e per la mia carriera. Essere nel mirino dell’Inter è stato un onore per me».