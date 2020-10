Coronavirus: Inter, l’esito dell’ultimo tampone per Young

Ashley Young è uno dei giocatori colpiti dal Covid-19. Niente da fare per l’esterno inglese che è ancora positivo dopo aver effettuato l’ultimo tampone

Niente da fare per Ashley Young, risultato positivo al Covid-19. L’esterno inglese, a differenza di alcuni suoi compagni come Bastoni o Nainggolan, ha svolto un tampone che è risultato essere positivo. Il giocatore è quindi ancora contagiato dal virus e sarà ancora indisponibile per Antonio Conte. A riportarlo è “Sport Mediaset”.