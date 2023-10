Inter-Bologna, il punto sugli infortunati: Inzaghi ha una speranza − Sky

Inter-Bologna si giocherà sabato pomeriggio, alle ore 15:00, a San Siro: questo il punto sugli infortunati in vista del match dell’8ª giornata di Serie A.

INFORTUNI − Da Sky Sport, in vista di Inter-Bologna, sono arrivate le ultime novità sugli infortunati. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi adesso spera che Davide Frattesi e Stefano Sensi possano essere almeno in panchina per l’8ª di Serie A. Tanto dipenderà dagli allenamenti ancora in programma. Discorso a parte, come noto, va fatto per Marko Arnautovic che resterà out ancora per un bel po’. Per i rossoblù, invece, sono sicuramente out Kristiansen per lesione al retto femorale sinistro, Posch per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, Lucumì per lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale destro e Soumaoro per la rottura del tendine rotuleo.