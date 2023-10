Inter-Bologna, Inzaghi ha già fissato i cambi in corsa: 5 caldi − CdS

Oggi Inter-Bologna, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Inzaghi non dovrebbe cambiare l’undici col Benfica, ma ha già in mente i cambi in corso d’opera

I CAMBI − Ha già tutto in testa. Simone Inzaghi concentrato e sul pezzo per Inter-Bologna: sia per quanto riguarda l’undici iniziale, che sui rispettivi cambiamenti da fare durante la partita. Cinque nomi saranno da tenere in caldo: de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Asllani e Sanchez. Oggi pomeriggio, Inzaghi dovrebbe ripresentare lo stesso undici che ha battuto martedì sera in Champions League il Benfica. Per l’ultima partita prima della sosta, il tecnico interista non vuole rischiare mandando in campo l’ormai formazione tipo. Ma diversi interpreti sono a corto di fiato e difficilmente giocheranno per tutti i 90′: ovvero, Acerbi (quattro volte titolare nelle ultime cinque partite), Dumfries, Dimarco, Calhanoglu e Thuram. Gli ultimi due, martedì sera, hanno lasciato il campo esausti, ma senza allarmi fisici.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno