Inter-Bologna, probabile formazione: Thiago Motta sfida le assenze − TS

Inter-Bologna impegnerà Simone Inzaghi e i suoi per l’8ª giornata di Serie A. Thiago Motta pensa alla formazione da schierare titolare, ma non si lascia condizionare dalle assenze.

SFIDA − Inter-Bologna per Thiago Motta rappresenta anche una sfida alle numerose assenze. Restano out Posch, Soumaoro, Lucumi e Kristiansen, tutti e quattro titolari nel gruppo rossoblù. Le assenze perciò pesano, ma non diventano comunque un problema irrisolvibile. Il tecnico, infatti, ha deciso che in difesa torneranno Beukema e Calafiori, con quest’ultimo che sta rendendo molto più del previsto. De Silvestri, da senatore in campo, sarà il capitano. Freuler con Aebischer garantirà stabilità, mentre Ferguson si proietterà verso la fase offensiva a sostegno di Zirkzee. Ndoye sembra essere in vantaggio su Karlsson. Orsolini ovviamente confermato dopo la tripletta della giornata precedente. A riferirlo è Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All: Thiago Motta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi