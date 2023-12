Inter-Bologna formazioni ufficiali: Arnautovic alla prova dell’ex

Inter-Bologna in campo tra poco per la partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi punta sul grande ex Arnautovic in attacco ma senza far rifiatare il capitano Lautaro Martinez. Audero in porta fa il suo esordio nello stadio casalingo. Panchina arricchita con ben cinque primavera. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bologna in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 5 Sensi, 9 M. Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 28 Pavard, 32 F. Dimarco, 42 Agoumé, 44 Stabile, 41 Akinsanmiro, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

BOLOGNA (4-3-3): 34 Ravaglia; 16 Corazza, 31 Beukema, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer ©, 6 N. Moro, 80 Fabbian; 56 Saelemaekers, 77 van Hooijdonk, 82 Urbanski.

A disposizione: 23 Bagnolini, 28 Skorupski; 3 Posch, 8 Freuler, 9 Zirkzee, 11 Ndoye, 14 Bonifazi, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 29 De Silvestri, 33 Calafiori.

Allenatore: Thiago Motta

NB: Segui Inter-Bologna di Coppa Italia su Inter-News.it – sito, app e social – in diretta.