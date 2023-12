VIDEO – Inter-Bologna, svelata la maglia della squadra di Inzaghi!

I nerazzurri sono chiamati a una nuova sfida: tra poco è tempo di Inter-Bologna. Cresce l’entusiasmo per la partita degli ottavi di Coppa Italia, anche nello spogliatoio dove vengono svelati i colori della maglia che indosserà la squadra di Simone Inzaghi.

MAGLIA – Quasi tutto pronto a San Siro per il debutto in Coppa Italia della squadra di Simone Inzaghi. Inter-Bologna, in programma alle ore 21.00 e valida per gli ottavi della competizione, è un nuovo e importante test per i nerazzurri. A poco meno di due ore dal fischio d’inizio della gara viene svelata la maglia con cui gli interisti scenderanno sul terreno di gioco. Si tratta della tenuta arancione, utilizzata anche per la trasferta al Maradona contro il Napoli in campionato. Lo spogliatoio dell’Inter, dunque, si tinge d’arancio, come la terza maglia di quest’anno.

Questo il video pubblicato sui social network del club nerazzurro in occasione di Inter-Bologna.