Djaló, l’Inter resta in pole. Ma occhio: si insidia un’avversaria di Serie A!

Sempre più palese l’interesse nei riguardi di Tiago Djaló da parte dell’Inter, che è la squadra favorita in questo momento. C’è però una nemica di Serie A pronta a dar fastidio sul mercato.

CONCORRENZA – Ultimamente il nome che maggiormente viene accostato all’Inter per il rinforzo in difesa è quello di Tiago Djaló, anche insieme all’idea Tajon Buchanan. A quanto pare, però, i nerazzurri non sono i soli a manifestare interesse per il calciatore portoghese del Lille. Gianluca Di Marzio, con un aggiornamento sul proprio profilo Twitter, ha informato che un’altra squadra di Serie A, prosegue il suo pressing di mercato nei riguardi di Djaló. Il club in questione è quello della Juventus, finora avversaria numero in campionato dell’Inter. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che la dirigenza nerazzurra di Viale della Liberazione resta in vantaggio nella corte di mercato difensore portoghese.

Fonte: Twitter – Gianluca Di Marzio