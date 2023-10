Inter-Bologna 2-2, Zirkzee gela San Siro. Sommer salva nel finale

Termina sul punteggio di 2-2 Inter-Bologna, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 2-1.

PARI – L’Inter spreca l’occasione di andare, almeno momentaneamente, da sola in testa alla classifica. Nell’anticipo delle 15 del sabato di Serie A il match col Bologna termina con il punteggio 2-2. Dopo un primo tempo giocato bene e chiuso meritatamente in vantaggio, l’Inter approccia la ripresa in maniera forse troppo molle gli ospiti ne approfittano. Al 52′ Zirkzee trova la rete del pareggio: dormita della retroguardia nerazzurra, l’attaccante controlla al limite e calcia in maniera perfetta fil di palo. La rete del 2-2 scuote l’Inter che cerca la via del 3-2: al 60′ annullato il gol al neo-entrato Sanchez per fuorigioco. Al 64′ Acerbi sfiora la doppietta con un colpo di testa, su azione da angolo, che va di poco alto. Al 74′ Lautaro Martinez sfiora il gol con un imperioso colpo di testa che va di pochissimo fuori. All’84’ vicino al gol Carlos Augusto: il brasiliano tira al volo dal dischetto e trova l’opposizione di Skorupski. Al 95′ Lautaro Martinez prova l’euro-go in acrobazia, ma il portiere del Bologna si fa trovare pronto e blocca. Nel capovolgimento di fronte Sommer chiude in maniera tempestiva su El Azzouzi, appena entrato. Due punti persi per l’Inter, fattasi rimontare in doppio vantaggio.