Inter-Bologna 2-2, il tabellino della partita dell’8ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024.

DUE PUNTI BUTTATI – Come al solito arriva il Bologna e fa la partita della vita. Favorita anche dall’atteggiamento dell’Inter, che pensa di averla vinta al 13′ e smette di giocare permettendo la rimonta avversaria. Non basta l’uno-due firmato Francesco Acerbi e Lautaro Martinez, perché quest’ultimo regala un rigore molto stupido agli avversari e li rimette in gara. Poi segna Joshua Zirkzee sbertucciando tutta la difesa dell’Inter, che non ci capisce nulla nella circostanza. Il resto lo completano un arbitraggio non certo casalingo e dei cambi che non portano a nulla. Si va alla seconda sosta con un pareggio che lascia molto l’amaro in bocca. Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (55′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan (76′ Frattesi), Dimarco (55′ Carlos Augusto); Thuram (55′ Sanchez), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, de Vrij, Klaassen, Bisseck, Darmian, Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (83′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini (83′ El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (61′ Saelemaekers); Zirkzee (77′ van Hooijdonk).

In panchina: Ravaglia, T. Gasperini, Moro, Karlsson, Bonifazi, Fabbian, Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Prenna – Di Gioia; Feliciani; VAR Marini; A. VAR Maresca).

Gol: 11′ Acerbi, 13′ Lautaro Martinez, 19′ rig. Orsolini (B), 52′ Zirkzee (B)

Ammoniti: Ndoye, Ferguson, Beukema (B), Lautaro Martinez, A. Bastoni (I), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 2′ PT, 6′ ST.