Inter, contro Benfica ampio turnover. Idea Audero? Una probabilità – TS

Inzaghi non fa a meno delle rotazioni, che si vedranno probabilmente in Benfica-Inter. Secondo TuttoSport in Champions League ci sarà spazio anche per Audero.

ROTAZIONI – Le prossime settimane riserveranno un girone infernale all’Inter. Dopo lo scontro diretto con la Juventus di domenica prossima, infatti, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela anche con Benfica e Napoli. Per questo motivo, dopo aver schierato la migliore formazione possibile contro i bianconeri, secondo TuttoSport l’allenatore nerazzurro opterà per un ampio turnover nella trasferta portoghese. Avendo già la qualificazione in tasca, a Lisbona l’Inter scenderà in campo con delle alternative ai classici titolari. Non è escluso che fra questi ci sia anche Emil Audero, pronto ad esordire e ad acquisire maggior fiducia. Anche perché a breve l’Inter dovrà misurarsi anche in Coppa Italia e per sostenere tre competizioni contemporaneamente non potrà non affidarsi alle rotazioni anche fra i pali. Per essere pronto negli ottavi di finale contro il Bologna, dunque, è molto probabile che Audero vestirà la maglia da titolare già mercoledì prossimo contro il Benfica.



Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino