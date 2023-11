Thuram, l’Inter punta su di lui nei big match. Adesso c’è la Juventus

Marcus Thuram, dopo lo stop per le pause Nazionali, è pronto a tornare al centro dell’attacco dell’Inter insieme a Lautaro Martinez. Simone Inzaghi si aspetta una risposta importante da lui anche ontro la Juventus.

GOL – Marcus Thuram, archiviati i gol con la sua Francia, è pronto a rientrare a pieno regime nell’attacco dell’Inter e guidarlo all’assalto dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel frattempo, si scalda anche in vista dell’ennesimo big match in cui potrebbe andare a segno. Ad oggi, il francese è andato in gol in particolare contro Milan, Roma e Benfica. Tre gol importantissimi, belli, e che hanno regalato all’Inter tre punti preziosi. Tre punti d’oro quelli contro i portoghesi in Champions League con un San Siro caduto ai suoi piedi. Così come quello segnato al Milan: il francese ha messo in rete uno dei gol più belli di sempre nella stracittadina. L’obiettivo è far cadere il tabù dei nerazzurri a Torino con l’ennesimo gol importante contro una grande squadra.

COPPIA – Il francese farà coppia fissa con Lautaro Martinez: Inzaghi ha già scelto il tandem offensivo in vista del derby d’Italia. Il duo composto dall’argentino e da Marcus Thuram è una delle coppie più prolifiche d’Europa e delle più pericolose in Serie A. Un duo che sta facendo sognare i nerazzurri e che possono tornare a vincere a Torino grazie alla qualità di due campioni internazionali. Infatti, i due, sono anche leader e trascinatori rispettivamente con Francia e Argentina.

SULLE ORME DI PAPÀ – Marcus Thuram è pronto a seguire le orme di papà Lilian in Italia. L’ex difensore della Juventus infatti, dal giorno in cui il figlio Marcus è sbarcato in casa Inter, ha il cuore diviso a metà. Così come si è visto nel giorno della presentazione e la foto sotto lo stemma dei nerazzurri. L’attaccante dell’Inter, nonostante le difficoltà, ha già una grande occasione a gennaio per provare a mettersi in bacheca il primo trionfo con l’Inter, e parliamo della Supercoppa Italiana. Un trofeo che Lilian Thuram l’ha vinto tre volte: due con la Juventus e una con il Parma. Una coppa che papà Lilian ha perso proprio contro l’Inter nell’estate del 2005 prima di lasciare la Juventus con lo scoppio di Calciopoli. Domenica c’è la Juventus, storica squadra di suo padre. Lilian Thuram guarderà sicuramente il derby d’Italia con un cuore diviso tra Inter e Juventus.