Inter-Benfica, la probabile formazione. Calhanoglu incerto – SM

Alla vigilia di Inter-Benfica si delinea la probabile formazione scelta da Simone Inzaghi per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League. Di seguito le informazioni riportate dal sito di Sportmediaset.

PROBABILE FORMAZIONE – Alla vigilia di Inter-Benfica, in scena domani sera alle ore 21.00, inizia a delinearsi la probabile formazione nerazzurra. Secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, tra le certezze di Simone Inzaghi c’è l’indisponibilità di Milan Skriniar anche per il ritorno dei quarti di Champions League. Presente ma, probabilmente, solo in panchina Stefan De Vrij, uscito affaticato dalla sfida di Serie A contro il Monza. Per questo il reparto difensivo dell’Inter contro il Benfica sarà sicuramente composto da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo, invece, Marcelo Brozovic sembra il titolare favorito per il ruolo di regista, nonostante il recupero di Hakan Calhanoglu. Sulle fasce, chance per Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco Edin Dzeko sembra aver maggior possibilità di affiancare Lautaro Martinez rispetto a Romelu Lukaku.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: www.sportmediaset.it