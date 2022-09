Inter-Bayern Monaco, Nagelsmann col tridente pesante (+1): le scelte – TS

Inter-Bayern Monaco andrà in scena questa sera. Per la sfida di San Siro, Julian Nagelsmann, tecnico dei bavaresi, opta per uno spregiudicato 4-2-3-1. Le ultime sulla formazione da Tuttosport

SCELTE – Inter-Bayern Monaco è in programma questa sera alle 20:45. Per la sfida di San Siro, Julian Nagelsmann sceglie una formazione spregiudicata e votata all’attacco. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Neuer tra i pali. Difesa formata da De Ligt e Hernandez in mezzo, con Pavard a destra e Davies a sinistra. Davanti alla linea difensiva agiranno Kimmich e Sabitszer. Dietro all’unica punta Mané ci saranno Sané a sinistra, Gnabry in mezzo e Muller a destra.

Fonte: Tuttosport