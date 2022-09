Turpin arbitro di Inter-Bayern Monaco: nei precedenti vittoria alla prima

Turpin sarà l’arbitro di Inter-Bayern Monaco, partita della prima giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione francese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bayern Monaco sarà la quarta partita per Clément Turpin come arbitro dei nerazzurri. L’unica vittoria risale proprio a una prima giornata: il 18 settembre 2018, nel ritorno in Champions League dopo sei anni e mezzo, memorabile vittoria per 2-1 sul Tottenham con rimonta finale targata Mauro Icardi e Matias Vecino. Per il resto l’Inter con lui ha sempre perso, a cominciare dall’esordio. Era il ritorno del terzo turno di Europa League, un terribile 0-2 con la Dinamo Zagabria il 9 agosto 2012 che però portò lo stesso alla qualificazione. Poi un’altra sconfitta con Turpin, 3-2 in casa del Real Madrid il 3 novembre 2020 con un fallo non fischiato ad Achraf Hakimi in occasione del primo gol dei blancos.