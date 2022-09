Inzaghi valuta un cambio anche in difesa: solo Skriniar sicuro del posto – CdS

L’Inter allenata da Simone Inzaghi oggi farà il suo esordio in UEFA Champions League con il Bayern Monaco. Il tecnico nerazzurro chiede concentrazione – soprattutto in difesa -, contro la corazzata tedesca. Come sottolineato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, proprio in difesa il tecnico potrebbe cambiare qualcosa con il solo Milan Skriniar sicuro del posto.

CAMBIA QUALCOSA – Questa mattina il gruppo allenato da Simone Inzaghi è atteso ad Appiano Gentile per l’ultima “sgambata” prima della sfida in programma questa sera alle 21 contro il Bayern Monaco. Subito dopo la riunione tecnica, dove il mister illustrerà alla squadra l’undici di formazione scelto per la sfida. Dopo aver riflettuto a lungo sull’attacco con Edin Dzeko che tornerà a far coppia con Lautaro Martinez, i cambi a centrocampo (vedi QUI) e il dubbio tra i pali (vedi articolo), adesso c’è da sciogliere l’unico nodo che riguarda la difesa. Proprio il reparto arretrato, in questo inizio stagione, ha mostrato delle lacune importanti. Ogni decisione in tal senso potrebbe costare cara, soprattutto contro una formazione – quella tedesca -, che ha realizza in media circa 2-3 gol a partita. L’unico sicuro di una maglia da titolare è Milan Skriniar, che potrebbe giocare a destra o al centro della difesa, prendendo di fatto il posto di Stefan de Vrij. A destra, a quel punto, potrebbe tornare dal 1′ Danilo D’Ambrosio. A sinistra Alessandro Bastoni dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Federico Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti