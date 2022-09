Inter-Bayern Monaco, Turpin l’arbitro in Champions League: le designazioni

Inter-Bayern Monaco si giocherà mercoledì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023: ci sarà Turpin della federazione francese.



ARBITRO INTER-BAYERN MONACO (mercoledì 7 settembre ore 21.00)

CHAMPIONS LEAGUE – 1ª GIORNATA GRUPPO C

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistenti arbitrali: Nicolas Danos (Francia) – Cyril Gringore (Francia)

Quarto ufficiale: Ruddy Buquet (Francia)

Arbitro VAR: Jérome Brisard (Francia)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)