Inter-Bayern Monaco, anche Zhang al pranzo UEFA! Con lui tre dirigenti

Come raccontato poco fa, è appena iniziato il pranzo UEFA fra i dirigenti a poche ore da Inter-Bayern Monaco (vedi articolo). La notizia, riportata da Sky Sport, è che c’è anche Zhang all’incontro.

STATO MAGGIORE – C’è anche Steven Zhang al pranzo fra dirigenti prima di Inter-Bayern Monaco. Il presidente dell’Inter è arrivato pochi minuti fa all’incontro in un ristorante nel centro di Milano, come fa sapere Matteo Barzaghi su Sky Sport 24. Con lui anche i due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, assieme al vice president Javier Zanetti. Per quanto riguarda il Bayern Monaco segnalati il presidente Herbert Hainer e l’ex portiere Oliver Kahn, ora AD.