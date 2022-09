Barella: «Miglior gol con l’Inter? Difficile ma ne ho due! Tre leggende»

Barella non è sicuro di partire dal 1′ stasera in Inter-Bayern Monaco, con il ballottaggio con Mkhitaryan come interno (vedi probabili formazioni). Il centrocampista è comunque il protagonista del Matchday Programme per l’esordio in Champions League. Di seguito un estratto, qui il programma completo.

GRANDE CRESCITA – Nicolò Barella si è preso l’Inter tre anni fa. Il centrocampista ripercorre quanto fatto sinora: «Nella mia carriera la determinazione è stata fondamentale, mi ha permesso di credere in quello che ero, di crescere e superare gli ostacoli. Il lavoro e soprattutto il sacrificio sono state le basi quotidiane. Le persone che mi stanno intorno sono importantissime perché mi danno la giusta spinta: i miei genitori, mia moglie e le mie figlie. Se dovessi scegliere tre leggende nerazzurre? Dejan Stankovic compagno di reparto, Adriano Leite Ribeiro giocatore da sfidare in allenamento e Ronaldo, il più forte di tutti, compagno di stanza».

LA PREFERENZA – In attesa di oggi, Barella è a dodici gol in centoquaranta presenze con l’Inter. Non ne ha uno preferito, ma due: «È difficile scegliere un gol. Il primo con la maglia nerazzurra è stato contro lo Slavia Praga ma del secondo, quello contro il Verona, ho un bellissimo ricordo perché a sette minuti dalla fine eravamo sull’1-1 e quella rete ci ha regalato la vittoria in rimonta. Ho preso palla da Stefan de Vrij, ho puntato verso il centro, sono rientrato e ho tirato a giro sotto l’incrocio. Ricordo il boato dello stadio strapieno, l’esultanza, l’abbraccio dei compagni. Ho ancora i brividi se ci penso».

Fonte: Matchday Programme Inter-Bayern Monaco