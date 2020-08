Inter-Bayer Leverkusen, nerazzurri in Germania. I tedeschi: “Benvenuti!”

Inter-Bayer Leverkusen è ormai alle porte. La sfida, valida per i quarti di finale di Europa League, andrà in scena domani a Dusseldorf alle ore 21.00. I nerazzurri, volati oggi alla volta della Germania (vedi articolo), ricevono l’accoglienza social del club tedesco

ACCOGLIENZA – Inter-Bayer Leverkusen è la sfida che andrà in scena domani e che deciderà chi tra italiani e tedeschi approderà in semifinale di Europa League. L’Inter, partita oggi per volare in Germania, viene accolta dal Bayer: “Benvenuti”, scrive il club su Twitter.