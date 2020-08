Inter-Bayer Leverkusen, dubbi per Bosz: avanza una nuova ipotesi? – Sky

Inter-Bayer Leverkusen si avvicina ma Bosz non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, il tecnico dei tedeschi starebbe valutando una nuova ipotesi. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DUBBI – Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma domani alle 21.00 e valida per i quarti di finale di Europa League. Secondo le ultime indiscrezioni di Andrea Paventi, il tecnico del Bayer deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi, con una nuova ipotesi che avanza: «Peter Bosz ha ancora qualche dubbio di formazione, ci riferiscono di allenamenti molto intensi. Anche la rifinitura di oggi è importante per sciogliere gli ultimi dubbi. Il Bayer Leverkusen ha una grande voglia di far bene, ricordiamo che è dal dal 2007/2008 che non raggiunge le semifinali di una competizione europea. È un Bayer che deve migliorare gli umori di una Bundesliga che li ha visti arrivare quinti. Domani contro l’Inter c’è addirittura un’ipotesi 4-3-3 per Bosz».

ATTENZIONE – Due le cose fondamentali per l’Inter, secondo Paventi: «Quello che è importante per l’Inter è gestire bene la partita e controllare i giocatori che possono fare la differenza. E nel Bayer sono tanti. È una squadra che va assolutamente affrontata con la massima concentrazione e con un’attenzione particolare. E Bosz sa che dall’altra parte c’è una squadra che ha trovato equilibrio».