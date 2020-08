FOTO – Inter-Bayer Leverkusen, squadra in viaggio: “Dusseldorf arriviamo”

Condividi questo articolo

La squadra allenata da Antonio Conte sta per mettersi in viaggio verso Dusseldorf: continua così il percorso in Europa League, domani Inter-Bayer Leverkusen

SQUADRA IN VIAGGIO – L’Inter è pronta a mettersi in viaggio per l’obiettivo Europa League in Germania. Domani sera Inter-Bayer Leverkusen in campo neutro, Alla Düsseldorf Arena alle ore 21:00. Di seguito le immagini della squadra in partenza attraverso i social ufficiali del club, in cui si possono vedere Christian Eriksen, Stefan De Vrij, Antonio Candreva e Lautaro Martinez, tutti con addosso la mascherina ufficiale del club nerazzurro, e il messaggio. “Dusseldorf, arriviamo“.